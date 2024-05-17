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АНТГЕЛИОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ SPF50 СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 75 мл - Одесса (443406) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека tas
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
519,42 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (3)
571,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
545,39 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
637,05
Экономия: -19,11 грн
617,94 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
623,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
519,42 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (3)
612,55
Экономия: -18,38 грн
594,17 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 06 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (2)
661,53 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 06 мин
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (3)
571,36 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 06 мин
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 06 мин
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
613,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
519,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 06 мин
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (1)
519,42 грн