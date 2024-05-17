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АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ МАТИРУЮЩИЙ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА тм "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Львов (443412) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
772,66
Экономия: -65,75 грн
706,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
768,21
Экономия: -50,97 грн
717,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
775,61
Экономия: -93,79 грн
681,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
766,09
Экономия: -71,73 грн
694,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
776,93
Экономия: -59,69 грн
717,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
780,92
Экономия: -74,01 грн
706,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (3)
769,11
Экономия: -45,23 грн
723,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
768,60
Экономия: -67,59 грн
701,01 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
767,10
Экономия: -23,01 грн
744,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
763,43
Экономия: -90,47 грн
672,96 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
737,55
Экономия: -22,13 грн
715,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (3)
760,48
Экономия: -81,61 грн
678,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
764,91
Экономия: -47,67 грн
717,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
789,04
Экономия: -124,93 грн
664,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
760,41
Экономия: -36,53 грн
723,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
762,47
Экономия: -51,87 грн
710,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
767,10
Экономия: -23,01 грн
744,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (3)
765,87
Экономия: -78,15 грн
687,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
769,11
Экономия: -102,05 грн
667,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (3)
784,90
Экономия: -111,94 грн
672,96 грн