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АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ МАТИРУЮЩИЙ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА тм "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (443412) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
770,59
Экономия: -109,43 грн
661,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
767,64
Экономия: -106,48 грн
661,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
772,43
Экономия: -105,37 грн
667,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
760,26
Экономия: -53,35 грн
706,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
768,15
Экономия: -92,23 грн
675,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
761,44
Экономия: -50,84 грн
710,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
774,35
Экономия: -119,09 грн
655,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
780,77
Экономия: -76,81 грн
703,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
772,95
Экономия: -52,76 грн
720,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (3)
777,30
Экономия: -116,14 грн
661,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (3)
781,51
Экономия: -93,79 грн
687,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
778,63
Экономия: -65,08 грн
713,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (9)
773,02
Экономия: -59,47 грн
713,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
786,01
Экономия: -75,41 грн
710,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
774,35
Экономия: -116,14 грн
658,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
782,62
Экономия: -138,43 грн
644,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
774,13
Экономия: -95,26 грн
678,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
782,17
Экономия: -121,01 грн
661,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
767,71
Экономия: -66,70 грн
701,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (1)
772,14
Экономия: -71,13 грн
701,01 грн