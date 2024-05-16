Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаАнтивозрастная косметикаIvatherm Una антивозрастной крем для лицаЦены в аптеках

Ivatherm Una антивозрастной крем для лица 50 мл - Киев (814342) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
1333,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
1326,46 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
1323,54 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1326,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
1130,19 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
979,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
1111,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (4)
1110,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
1299,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (2)
1107,76 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
Всего: упаковка (2)
1116,12 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
1111,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, просп. Берестейский, 47-А
Всего: упаковка (2)
1112,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
937,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (2)
1119,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
1122,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (2)
1117,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
1116,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (2)
1111,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (2)
1110,90 грн