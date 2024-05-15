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Ivatherm Una антивозрастной крем для лица 50 мл - Харьков (814342) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
1115,51 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
1121,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
1323,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
1118,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
1108,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (5)
983,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1120,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
1119,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
1115,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
1118,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
1113,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
1109,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
1121,46 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
1119,21 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
1111,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
1107,95 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
1112,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
1111,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
1111,06 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 53 мин
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (2)
1120,90 грн