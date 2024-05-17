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IVATHERM IVAHIDRA+ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 40 мл - Запорожье (726903) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
470,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
418,88 грн
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
470,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
470,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
416,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
470,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
490,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
470,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
470,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Слобожанское, ул. Владимирская, 1
Всего: упаковка (1)
470,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
418,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
417,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
416,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
422,31 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (2)
416,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
416,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
418,40 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
419,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
418,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
421,95 грн