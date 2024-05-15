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IVATHERM IVAHIDRA+ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 40 мл - Харьков (726903) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
418,91 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
416,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
491,85 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
470,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
417,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
416,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
492,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
418,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
421,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
421,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
418,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
418,45 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
419,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
421,41 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
422,13 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
419,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
422,34 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
420,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
422,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
417,61 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом