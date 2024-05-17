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IVATHERM MULTI-PERFORMANCE КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА 50 мл - Запорожье (726672) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
830,67 грн
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
930,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
930,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
930,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
831,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
930,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
972,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
930,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
930,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
930,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
930,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Слобожанское, ул. Владимирская, 1
Всего: упаковка (1)
930,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
829,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
824,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
825,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
825,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (2)
824,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
829,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
824,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
930,00 грн