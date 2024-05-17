Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниPARUSAN Стимул-шампуньЦены в аптеках

PARUSAN Стимул-шампунь 200 мл - Запорожье (411544) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
396,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
389,25
Экономия: -18,85 грн
370,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
391,81
Экономия: -21,41 грн
370,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
462,28 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
446,00
Экономия: -57,00 грн
389,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
396,30 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
396,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
408,32
Экономия: -17,92 грн
390,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
396,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
355,85
Экономия: -15,13 грн
340,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
384,81
Экономия: -14,41 грн
370,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
396,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
347,56
Экономия: -17,24 грн
330,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
390,29
Экономия: -19,89 грн
370,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
384,88
Экономия: -14,48 грн
370,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
351,31
Экономия: -20,91 грн
330,40 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
396,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
369,09
Экономия: -19,57 грн
349,52 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
396,30 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
396,30 грн