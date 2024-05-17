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PARUSAN Стимул-шампунь 200 мл - Одесса (411544) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
381,51
Экономия: -11,11 грн
370,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
374,78
Экономия: -17,98 грн
356,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
393,96
Экономия: -23,56 грн
370,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
396,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
396,30 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
389,48
Экономия: -19,08 грн
370,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
361,50
Экономия: -22,38 грн
339,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
396,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
349,11
Экономия: -12,39 грн
336,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
381,59
Экономия: -11,19 грн
370,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
392,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
393,96
Экономия: -23,56 грн
370,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
390,55
Экономия: -20,15 грн
370,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
392,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
392,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
396,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
390,07
Экономия: -19,67 грн
370,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
394,22
Экономия: -23,82 грн
370,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
376,69
Экономия: -16,77 грн
359,92 грн