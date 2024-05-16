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PARUSAN Стимул-шампунь 200 мл - Киев (411544) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 401 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
396,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
404,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
408,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
416,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
396,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
370,52 грн
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
374,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (2)
508,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
378,38
Экономия: -18,46 грн
359,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
404,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
380,18
Экономия: -20,26 грн
359,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
370,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
402,80
Экономия: -15,71 грн
387,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
404,30
Экономия: -23,90 грн
380,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
361,47
Экономия: -16,75 грн
344,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
385,73
Экономия: -15,33 грн
370,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
391,92
Экономия: -21,52 грн
370,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
396,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
396,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
396,30 грн