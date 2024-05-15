Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниPARUSAN Стимул-шампуньЦены в аптеках

PARUSAN Стимул-шампунь 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (411544) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
384,40
Экономия: -14,00 грн
370,40 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
396,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
388,66
Экономия: -18,26 грн
370,40 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
390,88
Экономия: -20,48 грн
370,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
462,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
383,96
Экономия: -13,56 грн
370,40 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
396,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
388,66
Экономия: -18,26 грн
370,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
385,03
Экономия: -14,63 грн
370,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
376,62
Экономия: -16,70 грн
359,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
358,01
Экономия: -22,01 грн
336,00 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
396,30 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
462,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
491,85 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
390,07
Экономия: -19,67 грн
370,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
365,70
Экономия: -23,38 грн
342,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
341,00
Экономия: -11,40 грн
329,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
376,76
Экономия: -16,84 грн
359,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
407,11
Экономия: -22,98 грн
384,13 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
396,30 грн