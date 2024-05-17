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PARUSAN АКТИВ-ТОНИК 200 мл - Запорожье (411546) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
370,67
Экономия: -17,95 грн
352,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
388,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
462,28 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
388,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
340,56 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
388,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
354,69
Экономия: -15,57 грн
339,12 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
345,66
Экономия: -12,94 грн
332,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
339,71
Экономия: -17,31 грн
322,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
422,21
Экономия: -15,89 грн
406,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
388,50 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
388,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
366,64
Экономия: -19,44 грн
347,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
388,50 грн