Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаPARUSAN АКТИВ-ТОНИКЦены в аптеках

PARUSAN АКТИВ-ТОНИК 200 мл - Одесса (411546) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
327,87
Экономия: -9,55 грн
318,32 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
373,94
Экономия: -17,94 грн
356,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
393,96
Экономия: -23,56 грн
370,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
388,50 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
388,50 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
344,89
Экономия: -16,89 грн
328,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
359,03
Экономия: -22,23 грн
336,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
388,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
388,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
339,55
Экономия: -9,95 грн
329,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
392,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
357,28
Экономия: -21,36 грн
335,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
336,56
Экономия: -17,36 грн
319,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
374,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
392,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
388,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
337,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
388,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
344,75
Экономия: -20,83 грн
323,92 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
336,59
Экономия: -14,99 грн
321,60 грн