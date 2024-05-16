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PARUSAN АКТИВ-ТОНИК 200 мл - Львов (411546) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
388,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
349,23
Экономия: -15,71 грн
333,52 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
388,50 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
508,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
388,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
388,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
427,08
Экономия: -32,31 грн
394,77 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
388,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
388,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
388,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
388,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
384,55
Экономия: -19,78 грн
364,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
388,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
389,99
Экономия: -19,59 грн
370,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
462,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
388,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
388,50 грн