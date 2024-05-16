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PARUSAN АКТИВ-ТОНИК 200 мл - Киев (411546) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 313 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
388,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
404,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
407,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
414,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
388,50 грн
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
403,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
508,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
388,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
374,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
372,73
Экономия: -12,81 грн
359,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
402,80
Экономия: -15,71 грн
387,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
359,88
Экономия: -16,68 грн
343,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
388,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
388,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
388,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
388,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
369,92
Экономия: -19,52 грн
350,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
388,50 грн