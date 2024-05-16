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SENI CARE КРЕМ МОЮЩИЙ ДЛЯ ТЕЛА 3 В 1 1000 мл - Киев (394191) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
350,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
404,55
Экономия: -71,15 грн
333,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
406,05
Экономия: -28,04 грн
378,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
398,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
431,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
428,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
331,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
431,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
371,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 20
Всего: упаковка (3)
394,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (2)
398,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
Всего: упаковка (1)
411,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
427,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (1)
371,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
Всего: упаковка (1)
324,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
428,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
371,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
349,95
Экономия: -10,50 грн
339,45 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
356,19
Экономия: -22,40 грн
333,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (2)
371,00 грн