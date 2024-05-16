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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяSENI CARE ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АРГИНИН И СИНОДОРЦены в аптеках

SENI CARE ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АРГИНИН И СИНОДОР 200 мл - Киев (167574) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
218,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (8)
259,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
260,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
254,66
Экономия: -19,78 грн
234,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
221,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
234,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
221,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (3)
191,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
191,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
260,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 3
Всего: упаковка (2)
253,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (2)
262,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
Всего: упаковка (1)
221,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 7-А
Всего: упаковка (1)
191,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (2)
253,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 20
Всего: упаковка (1)
217,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (4)
253,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (2)
261,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (1)
262,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
Всего: упаковка (1)
221,24 грн