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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяSENI CARE ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АРГИНИН И СИНОДОРЦены в аптеках

SENI CARE ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АРГИНИН И СИНОДОР 200 мл - Харьков (167574) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
260,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
198,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
217,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
218,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
262,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
218,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
216,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
240,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (5)
217,15 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
260,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (2)
216,86 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Пивденное, ул. Центральная, 59/44
Всего: упаковка (2)
261,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
218,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
278,25
Экономия: -36,04 грн
242,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
262,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
260,19 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
239,00
Экономия: -32,00 грн
207,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
251,00
Экономия: -44,00 грн
207,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Шостка, ул. Свободы, 21
Всего: упаковка (1)
267,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
261,96 грн