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АНТГЕЛИОС XL SPF50+ МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл - Запорожье (394360) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
776,42
Экономия: -53,27 грн
723,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
766,75
Экономия: -132,89 грн
633,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (4)
780,33
Экономия: -92,61 грн
687,72 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
766,90
Экономия: -59,99 грн
706,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (2)
762,84
Экономия: -75,12 грн
687,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
771,47
Экономия: -83,75 грн
687,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (3)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
787,56
Экономия: -76,96 грн
710,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (2)
784,31
Экономия: -70,76 грн
713,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
786,75
Экономия: -131,49 грн
655,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
766,38
Экономия: -105,22 грн
661,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (4)
764,91
Экономия: -120,72 грн
644,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (4)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
769,19
Экономия: -71,87 грн
697,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (2)
782,76
Экономия: -91,35 грн
691,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (2)
784,54
Экономия: -108,62 грн
675,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (2)
773,25
Экономия: -112,09 грн
661,16 грн