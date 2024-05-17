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АНТГЕЛИОС XL SPF50+ МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл - Одесса (394360) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
769,26
Экономия: -108,10 грн
661,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (2)
775,68
Экономия: -58,44 грн
717,24 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
719,90 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
719,90 грн
Виталина
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
719,90 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (2)
719,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
763,28
Экономия: -99,17 грн
664,11 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
719,90 грн
Акация
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 67
Всего: упаковка (1)
719,90 грн
Зарина
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (1)
719,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
784,83
Экономия: -111,87 грн
672,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
782,84
Экономия: -106,92 грн
675,92 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
719,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (2)
788,15
Экономия: -143,96 грн
644,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
761,22
Экономия: -119,25 грн
641,97 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается через 07 мин
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
772,80
Экономия: -102,79 грн
670,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 07 мин
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (4)
767,12
Экономия: -122,93 грн
644,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (2)
781,36
Экономия: -120,20 грн
661,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
785,42
Экономия: -71,87 грн
713,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
769,92
Экономия: -59,32 грн
710,60 грн