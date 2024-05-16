Все аптеки Украины
Косметические средстваДекоративная косметикаТональные средстваАНТГЕЛИОС XL SPF50+ МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА тм "La Roche Posay"Цены в аптеках

АНТГЕЛИОС XL SPF50+ МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл - Киев (394360) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
782,84
Экономия: -138,65 грн
644,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
779,74
Экономия: -135,55 грн
644,19 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (2)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (2)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
761,22
Экономия: -117,03 грн
644,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
778,26
Экономия: -136,29 грн
641,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
774,20
Экономия: -113,04 грн
661,16 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (4)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
764,39
Экономия: -120,20 грн
644,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (2)
770,59
Экономия: -126,40 грн
644,19 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (4)
769,19
Экономия: -125,00 грн
644,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (4)
769,19
Экономия: -58,59 грн
710,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
761,14
Экономия: -76,37 грн
684,77 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
772,21
Экономия: -90,39 грн
681,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (2)
782,47
Экономия: -88,11 грн
694,36 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: упаковка (1)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн