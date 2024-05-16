Все аптеки Украины
Косметические средстваДекоративная косметикаТональные средстваАНТГЕЛИОС XL SPF50+ МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА тм "La Roche Posay"Цены в аптеках

АНТГЕЛИОС XL SPF50+ МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл - Харьков (394360) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
782,17
Экономия: -100,35 грн
681,82 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (2)
690,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (2)
767,64
Экономия: -99,10 грн
668,54 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (2)
780,62
Экономия: -73,71 грн
706,91 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (3)
723,93
Экономия: -96,59 грн
627,34 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
761,96
Экономия: -83,09 грн
678,87 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
773,61
Экономия: -79,25 грн
694,36 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (4)
774,87
Экономия: -57,63 грн
717,24 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (2)
780,03
Экономия: -76,07 грн
703,96 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, пл. Покровская, 8
Всего: упаковка (4)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Воскресенская, 2
Всего: упаковка (4)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (2)
771,18
Экономия: -92,31 грн
678,87 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
787,04
Экономия: -89,72 грн
697,32 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (4)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (2)
779,07
Экономия: -87,66 грн
691,41 грн