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АНТГЕЛИОС XL SPF50+ МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (394360) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
774,35
Экономия: -119,09 грн
655,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
777,30
Экономия: -116,14 грн
661,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
781,51
Экономия: -93,79 грн
687,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (3)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (2)
773,02
Экономия: -59,47 грн
713,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
786,01
Экономия: -75,41 грн
710,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
784,46
Экономия: -77,55 грн
706,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (2)
770,29
Экономия: -82,57 грн
687,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (2)
779,07
Экономия: -87,66 грн
691,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (4)
737,00
Экономия: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
787,04
Экономия: -89,72 грн
697,32 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
786,38
Экономия: -63,23 грн
723,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
780,18
Экономия: -146,32 грн
633,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (4)
766,97
Экономия: -79,25 грн
687,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (2)
784,98
Экономия: -109,06 грн
675,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (2)
766,68
Экономия: -105,52 грн
661,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
761,96
Экономия: -83,09 грн
678,87 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
690,00 грн