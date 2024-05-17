Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяKROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГЦены в аптеках

KROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ туба полимерная 75 мл - Одесса (406671) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
146,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
161,76
Экономия: -27,32 грн
134,44 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
158,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
146,30 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
146,30 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
146,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
164,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
146,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
146,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
146,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (3)
137,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
146,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
173,26
Экономия: -21,44 грн
151,82 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
165,70 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (2)
195,10
Экономия: -45,40 грн
149,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
146,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
146,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
164,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
146,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
146,30 грн