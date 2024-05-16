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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяKROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГЦены в аптеках

KROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ туба полимерная 75 мл - Киев (406671) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
143,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
195,10
Экономия: -44,70 грн
150,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
176,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
175,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
143,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
195,10
Экономия: -44,70 грн
150,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
143,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
160,03 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
195,10
Экономия: -44,70 грн
150,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (6)
160,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
143,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
195,10
Экономия: -44,70 грн
150,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
142,66
Экономия: -4,90 грн
137,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
143,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
143,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (2)
150,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
142,17
Экономия: -5,65 грн
136,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
155,54
Экономия: -16,62 грн
138,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
143,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
143,70 грн