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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяKROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГЦены в аптеках

KROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ туба полимерная 75 мл - Харьков (406671) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
143,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
152,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
143,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
148,47 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
195,10
Экономия: -47,40 грн
147,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
143,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
143,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (6)
153,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
143,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 20 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
155,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (8)
152,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
152,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (4)
195,10
Экономия: -47,40 грн
147,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (12)
176,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
143,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
173,83
Экономия: -25,85 грн
147,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (6)
148,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
143,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
143,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
195,10
Экономия: -47,40 грн
147,70 грн