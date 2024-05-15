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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяKROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГЦены в аптеках

KROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ туба полимерная 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (406671) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
172,27
Экономия: -20,88 грн
151,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
143,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
143,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
143,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
151,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
143,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
143,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
143,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
139,21
Экономия: -5,29 грн
133,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
143,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
143,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
151,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
143,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
143,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
171,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
143,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
151,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
143,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
143,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
143,70 грн