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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяKROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГЦены в аптеках

KROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ туба полимерная 75 мл - Запорожье (406673) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
130,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
130,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
130,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
131,23 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
147,00
Экономия: -24,00 грн
123,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
130,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
146,99
Экономия: -14,26 грн
132,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
130,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
131,23 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
130,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
130,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
130,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
130,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
130,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
148,57
Экономия: -9,92 грн
138,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
130,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
130,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
130,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
130,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
130,10 грн