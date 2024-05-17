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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяKROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГЦены в аптеках

KROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ туба полимерная 75 мл - Одесса (406673) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
130,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
147,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
130,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
148,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
149,97
Экономия: -13,06 грн
136,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
130,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
146,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
130,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
130,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
130,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
130,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
130,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
142,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
126,71
Экономия: -9,98 грн
116,73 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (2)
169,20
Экономия: -36,80 грн
132,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
132,84
Экономия: -16,43 грн
116,41 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2)
169,20
Экономия: -36,80 грн
132,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
147,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
126,42
Экономия: -8,92 грн
117,50 грн