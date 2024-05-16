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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяKROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГЦены в аптеках

KROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ туба полимерная 75 мл - Львов (406673) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
130,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
130,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
130,00 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
144,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
130,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
130,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
143,33
Экономия: -7,03 грн
136,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
162,92
Экономия: -22,18 грн
140,74 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
130,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
130,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
130,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
155,50
Экономия: -22,77 грн
132,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
130,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
146,39
Экономия: -13,85 грн
132,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
130,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
130,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
124,71
Экономия: -6,27 грн
118,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
131,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
130,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
130,00 грн