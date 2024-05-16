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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяKROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГЦены в аптеках

KROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ туба полимерная 75 мл - Киев (406673) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
131,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
169,20
Экономия: -35,60 грн
133,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
152,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
153,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
131,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
169,20
Экономия: -35,60 грн
133,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
144,35 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
169,20
Экономия: -35,60 грн
133,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
122,14
Экономия: -5,96 грн
116,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
138,27 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
169,20
Экономия: -35,60 грн
133,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
141,54
Экономия: -24,56 грн
116,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
169,20
Экономия: -35,60 грн
133,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
131,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
138,77
Экономия: -21,79 грн
116,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
131,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
161,42
Экономия: -26,10 грн
135,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
122,93
Экономия: -6,75 грн
116,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
131,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
131,30 грн