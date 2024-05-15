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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяKROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГЦены в аптеках

KROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ туба полимерная 75 мл - Харьков (406673) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
131,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
135,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
131,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
139,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
131,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
131,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (6)
137,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
131,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 20 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
152,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (7)
138,22 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
138,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
137,38 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
169,20
Экономия: -38,20 грн
131,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (10)
153,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
163,42
Экономия: -28,10 грн
135,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
136,11
Экономия: -20,37 грн
115,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (10)
152,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (5)
138,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
131,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
131,30 грн