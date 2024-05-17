Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаАнтивозрастная косметикаPHARMA HYALURON СЫВОРОТКА АКТИВНЫЙ ГИАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН + УПРУГОСТЬЦены в аптеках

PHARMA HYALURON СЫВОРОТКА АКТИВНЫЙ ГИАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН + УПРУГОСТЬ 13 мл - Одесса (397715) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
359,11
Экономия: -17,59 грн
341,52 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
351,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
360,10
Экономия: -18,58 грн
341,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
319,20
Экономия: -19,28 грн
299,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (1)
356,26 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
336,44
Экономия: -12,44 грн
324,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (2)
354,25
Экономия: -21,53 грн
332,72 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
367,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
351,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
365,07 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (2)
351,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
351,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
440,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (2)
309,80
Экономия: -15,40 грн
294,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
327,42
Экономия: -11,50 грн
315,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
484,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (3)
348,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
440,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
351,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (2)
321,56
Экономия: -20,84 грн
300,72 грн