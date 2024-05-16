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PHARMA HYALURON СЫВОРОТКА АКТИВНЫЙ ГИАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН + УПРУГОСТЬ 13 мл - Киев (397715) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
374,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
356,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
371,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
484,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
346,47
Экономия: -18,47 грн
328,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
371,93
Экономия: -14,41 грн
357,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (3)
324,65
Экономия: -15,05 грн
309,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
280,67
Экономия: -15,41 грн
265,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
332,76
Экономия: -17,56 грн
315,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
363,51
Экономия: -21,99 грн
341,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
326,70
Экономия: -18,70 грн
308,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (2)
440,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
350,27
Экономия: -22,27 грн
328,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
343,81
Экономия: -15,09 грн
328,72 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
440,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
364,71
Экономия: -23,19 грн
341,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
363,92
Экономия: -22,40 грн
341,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
333,16
Экономия: -12,44 грн
320,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
440,73 грн