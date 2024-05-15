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PHARMA HYALURON СЫВОРОТКА АКТИВНЫЙ ГИАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН + УПРУГОСТЬ 13 мл - Харьков (397715) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
376,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
379,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
376,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
344,32
Экономия: -15,52 грн
328,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
345,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (2)
376,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
350,66
Экономия: -18,06 грн
332,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (2)
390,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
342,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
372,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
376,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
418,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
398,30
Экономия: -21,41 грн
376,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 20 мин
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
373,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
379,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ляпунова, 7
Всего: упаковка (1)
372,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
380,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
378,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
377,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
312,04
Экономия: -18,52 грн
293,52 грн