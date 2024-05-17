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PHARMA HYALURON СЫВОРОТКА АКТИВНЫЙ ГИАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН + УВЛАЖНЕНИЕ 13 мл - Запорожье (397712) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
354,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
357,20
Экономия: -15,68 грн
341,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
354,81
Экономия: -13,29 грн
341,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
354,13
Экономия: -13,33 грн
340,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
338,65
Экономия: -20,25 грн
318,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
385,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
356,48
Экономия: -14,96 грн
341,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
358,29
Экономия: -16,77 грн
341,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
362,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
317,71
Экономия: -16,19 грн
301,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
386,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
316,59
Экономия: -12,59 грн
304,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
353,68
Экономия: -12,16 грн
341,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
355,18
Экономия: -13,66 грн
341,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
324,31
Экономия: -19,51 грн
304,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
354,29
Экономия: -12,77 грн
341,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (2)
355,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
356,17
Экономия: -14,65 грн
341,52 грн