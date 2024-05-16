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PHARMA HYALURON СЫВОРОТКА АКТИВНЫЙ ГИАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН + УВЛАЖНЕНИЕ 13 мл - Киев (397712) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
375,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
390,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
484,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
341,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
380,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
346,47
Экономия: -18,47 грн
328,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
371,93
Экономия: -14,41 грн
357,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
324,65
Экономия: -15,05 грн
309,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
312,35
Экономия: -17,15 грн
295,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
332,76
Экономия: -17,56 грн
315,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
328,55
Экономия: -20,63 грн
307,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
325,76
Экономия: -18,64 грн
307,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (2)
440,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
336,27
Экономия: -18,67 грн
317,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
364,71
Экономия: -23,19 грн
341,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
338,03
Экономия: -14,83 грн
323,20 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
440,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
364,71
Экономия: -23,19 грн
341,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
354,77
Экономия: -13,25 грн
341,52 грн