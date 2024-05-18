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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл - Запорожье (391680) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
52,28
Экономия: -6,42 грн
45,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
55,10
Экономия: -12,52 грн
42,58 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
52,00
Экономия: -11,00 грн
41,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -10,00 грн
65,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -10,92 грн
42,58 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
48,58
Экономия: -6,26 грн
42,32 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
44,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
50,30
Экономия: -9,36 грн
40,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
47,79
Экономия: -1,88 грн
45,91 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
65,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
46,52
Экономия: -5,60 грн
40,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
49,39
Экономия: -3,55 грн
45,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
51,00
Экономия: -10,88 грн
40,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
48,95
Экономия: -3,11 грн
45,84 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
49,89
Экономия: -4,08 грн
45,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
50,95
Экономия: -5,11 грн
45,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
46,97
Экономия: -1,97 грн
45,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
47,27
Экономия: -1,97 грн
45,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
56,31
Экономия: -13,73 грн
42,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
51,31
Экономия: -5,40 грн
45,91 грн