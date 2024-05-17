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APIVITA СЫВОРОТКА 5 В 1 ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ С БЕЛОЙ ЛИЛИЕЙ 15 мл - Запорожье (391836) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
1387,32
Экономия: -52,20 грн
1335,12 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
1802,25
Экономия: -360,45 грн
1441,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
1357,10
Экономия: -60,30 грн
1296,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
1683,50
Экономия: -336,70 грн
1346,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
1604,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
1604,00 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: упаковка (1)
1290,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом