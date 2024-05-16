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APIVITA СЫВОРОТКА 5 В 1 ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ С БЕЛОЙ ЛИЛИЕЙ 15 мл - Киев (391836) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
1802,25
Экономия: -360,45 грн
1441,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
1688,27
Экономия: -106,17 грн
1582,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 21 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
1683,50
Экономия: -336,70 грн
1346,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
1764,53
Экономия: -307,58 грн
1456,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
1604,00 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается через 21 мин
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: упаковка (1)
1290,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом