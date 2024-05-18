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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 100 мл - Запорожье (159984) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
51,65
Экономия: -6,29 грн
45,36 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
47,77
Экономия: -2,61 грн
45,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
48,58
Экономия: -5,28 грн
43,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
48,67
Экономия: -4,66 грн
44,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
47,69
Экономия: -2,31 грн
45,38 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
46,36
Экономия: -2,36 грн
44,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
49,23
Экономия: -3,94 грн
45,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
50,58
Экономия: -5,21 грн
45,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
49,41
Экономия: -2,81 грн
46,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
53,46
Экономия: -7,56 грн
45,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
47,27
Экономия: -2,01 грн
45,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
47,52
Экономия: -2,16 грн
45,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
41,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
45,81
Экономия: -4,62 грн
41,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (2)
46,06
Экономия: -4,87 грн
41,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
48,18
Экономия: -3,02 грн
45,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
48,02
Экономия: -3,02 грн
45,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
47,15
Экономия: -5,97 грн
41,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
49,22
Экономия: -10,16 грн
39,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
48,82
Экономия: -12,62 грн
36,20 грн