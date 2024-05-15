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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (159984) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
49,92
Экономия: -7,06 грн
42,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
48,93
Экономия: -4,11 грн
44,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
49,96
Экономия: -7,30 грн
42,66 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
48,90
Экономия: -6,73 грн
42,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
47,75
Экономия: -5,77 грн
41,98 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
48,70
Экономия: -4,78 грн
43,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
52,46
Экономия: -3,31 грн
49,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
50,02
Экономия: -8,04 грн
41,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
49,83
Экономия: -7,85 грн
41,98 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
48,60
Экономия: -5,30 грн
43,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
48,15
Экономия: -2,55 грн
45,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
48,52
Экономия: -4,60 грн
43,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
51,17
Экономия: -10,86 грн
40,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
49,91
Экономия: -3,16 грн
46,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
47,52
Экономия: -7,58 грн
39,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
49,67
Экономия: -9,73 грн
39,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
47,38
Экономия: -2,22 грн
45,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
48,04
Экономия: -4,43 грн
43,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
51,60
Экономия: -9,43 грн
42,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
46,47
Экономия: -6,54 грн
39,93 грн