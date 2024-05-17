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Алмирал раствор для инъекций 75 мг ампула 3 мл, №10 - Одесса (25511) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: ампула (2)
240,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1), ампула (9)
262,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), ампула (1)
239,99
Экономия: -11,42 грн
228,57 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: раствор для инъекций (9)
260,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
246,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
222,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
246,23
Экономия: -25,32 грн
220,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
255,11
Экономия: -22,50 грн
232,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
210,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
201,57 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
246,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
258,67
Экономия: -61,17 грн
197,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), ампула (9)
260,64
Экономия: -39,73 грн
220,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: раствор для инъекций (3)
235,82
Экономия: -3,21 грн
232,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
246,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
223,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
259,10
Экономия: -44,38 грн
214,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
214,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
201,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2), ампула (2)
272,28
Экономия: -57,24 грн
215,04 грн