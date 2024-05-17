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Алмирал раствор для инъекций 75 мг ампула 3 мл, №10 - Львов (25511) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (3)
257,83
Экономия: -23,63 грн
234,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
246,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
258,13
Экономия: -25,90 грн
232,23 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
240,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
226,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: ампула (9)
251,40
Экономия: -30,10 грн
221,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
246,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: раствор для инъекций (7)
248,09
Экономия: -15,86 грн
232,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
240,14
Экономия: -21,93 грн
218,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
262,76
Экономия: -52,35 грн
210,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
246,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
232,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор для инъекций (7)
244,31
Экономия: -12,08 грн
232,23 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
240,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: раствор для инъекций (2)
254,41
Экономия: -22,18 грн
232,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: ампула (7)
212,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
258,99
Экономия: -26,76 грн
232,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: раствор для инъекций (5)
236,94
Экономия: -4,71 грн
232,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
246,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: раствор для инъекций (8)
240,20 грн