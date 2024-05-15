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Алмирал раствор для инъекций 75 мг ампула 3 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (25511) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 242 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), ампула (8)
277,77
Экономия: -55,53 грн
222,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (14), ампула (9)
247,26
Экономия: -25,02 грн
222,24 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), ампула (7)
272,20
Экономия: -47,80 грн
224,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), ампула (6)
272,60
Экономия: -51,40 грн
221,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), ампула (5)
280,95
Экономия: -34,04 грн
246,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (5)
239,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
253,36
Экономия: -21,33 грн
232,03 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), ампула (3)
255,70
Экономия: -31,30 грн
224,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2), ампула (5)
272,70
Экономия: -48,30 грн
224,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), ампула (6)
259,49
Экономия: -33,84 грн
225,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
240,43 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), ампула (1)
269,67
Экономия: -51,99 грн
217,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: раствор для инъекций (4)
289,77
Экономия: -63,46 грн
226,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (141)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
247,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: раствор для инъекций (6)
273,08
Экономия: -47,23 грн
225,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
227,71 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (8)
272,20
Экономия: -47,80 грн
224,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), ампула (3)
278,28
Экономия: -52,63 грн
225,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3), ампула (1)
268,01
Экономия: -43,12 грн
224,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), ампула (4)
250,78
Экономия: -33,15 грн
217,63 грн