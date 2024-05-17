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Алмирал раствор для инъекций 75 мг ампула 3 мл, №5 - Одесса (175046) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
109,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), ампула (1)
123,09
Экономия: -5,98 грн
117,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), ампула (1)
152,31
Экономия: -32,55 грн
119,76 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
133,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
108,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
141,46
Экономия: -18,62 грн
122,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
145,66
Экономия: -21,87 грн
123,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
128,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
132,60 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
141,95
Экономия: -19,43 грн
122,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: раствор для инъекций (2)
133,25
Экономия: -26,17 грн
107,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
132,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3), ампула (3)
130,38
Экономия: -7,49 грн
122,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
137,79
Экономия: -15,88 грн
121,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
107,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
110,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (70)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
132,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
135,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
120,73
Экономия: -17,31 грн
103,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
114,70 грн