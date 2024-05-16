Алмирал раствор для инъекций 75 мг ампула 3 мл, №5 - Киев (175046) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Крещатик, 16-А
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Киев, ул. Крещатик, 21
Фармация
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
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Киев, ул. Бассейная, 10
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Киев, ул. Большая Васильковская, 17
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
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Всего: упаковка (300)
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
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Киев, ул. Мечникова, 10/2
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Спасская, 5