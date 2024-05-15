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Алмирал раствор для инъекций 75 мг ампула 3 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (175046) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
135,18
Экономия: -19,30 грн
115,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: раствор для инъекций (4)
126,49
Экономия: -10,61 грн
115,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
132,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
125,89
Экономия: -2,78 грн
123,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
128,45
Экономия: -13,92 грн
114,53 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), ампула (2)
123,38
Экономия: -7,63 грн
115,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
132,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
123,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (3)
134,45
Экономия: -19,92 грн
114,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
121,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
135,25
Экономия: -20,72 грн
114,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
125,06
Экономия: -9,10 грн
115,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
131,99
Экономия: -12,87 грн
119,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
121,85 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
129,98
Экономия: -8,48 грн
121,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
132,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
132,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
132,94
Экономия: -8,43 грн
124,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
132,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
132,80 грн