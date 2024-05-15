К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ахтырка, пер. Харьковский, 3 Всего: упаковка (1) 104,19 Экономия: -9,05 грн 95,14 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шостка, ул. Рабочая, 13 Всего: упаковка (1) 119,73 Экономия: -21,51 грн 98,22 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шостка, ул. Свободы, 22 Всего: упаковка (1) 116,61 Экономия: -18,25 грн 98,36 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Шевченко, 22 Всего: упаковка (1) 113,25 Экономия: -13,61 грн 99,64 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 54 мин График работы Чернигов, просп. Победы, 104 Всего: упаковка (1) 120,96 Экономия: -9,87 грн 111,09 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Мира, 35 Всего: упаковка (1) 123,19 Экономия: -11,42 грн 111,77 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 54 мин График работы Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12 Всего: упаковка (2) 139,80 Экономия: -27,86 грн 111,94 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 54 мин График работы Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49 Всего: упаковка (1) 109,73 Экономия: -13,33 грн 96,40 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется через 54 мин График работы Славута, ул. Защитников Украины, 19-А Всего: упаковка (1) 97,50 Экономия: -2,92 грн 94,58 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бучач, ул. Галицкая, 62 Всего: упаковка (1) 122,76 Экономия: -10,73 грн 112,03 грн Забронировать

Наша аптека Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Змиев, ул. Лиманская, 15 Всего: упаковка (1) 140,00 грн